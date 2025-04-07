Уничтожение ВС России американского БТР в Сумской области попало на видео

ВС России уничтожили американский БТР Stryker у Малой Рыбицы в Сумской области

Российские военные уничтожили в Сумской области бронетранспортер (БТР) Stryker, переданный США Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кадры поражения техники опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что удар по американскому БТР был нанесен в районе населенного пункта Малая Рыбица. Для этого был применен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России.

На видео запечатлен момент поражения переданного Киеву бронетранспортера США. После удара произошли взрыв с последующим возгоранием.

Ранее в социальных сетях появились кадры уничтожения украинского БТР М113. Бронетранспортер подорвался на трех противотанковых минах.

