Уничтожение БТР ВСУ о российские противотанковые мины попало на видео

Опубликовано видео уничтожения украинского БТР о противотанковые мины

Бронетранспортер (БТР) М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути к российским позициям на Купянском направлении наехал на противотанковые мины и взорвался. Видео уничтожения опубликовал Telegram-канал «ПТИЦИН \ KCAE».

На видео можно заметить, как украинский БТР следует к российским позициям, а затем подрывается на трех противотанковых минах. После этого происходит мощный взрыв. Экипаж БТР не выжил, отметили авторы публикации.

Ранее появилось видео взрыва ФАБ-3000 в белгородском приграничье. На опубликованных кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна.