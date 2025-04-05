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23:28, 5 апреля 2025Бывший СССР

Уничтожение БТР ВСУ о российские противотанковые мины попало на видео

Опубликовано видео уничтожения украинского БТР о противотанковые мины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бронетранспортер (БТР) М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути к российским позициям на Купянском направлении наехал на противотанковые мины и взорвался. Видео уничтожения опубликовал Telegram-канал «ПТИЦИН \ KCAE».

На видео можно заметить, как украинский БТР следует к российским позициям, а затем подрывается на трех противотанковых минах. После этого происходит мощный взрыв. Экипаж БТР не выжил, отметили авторы публикации.

Ранее появилось видео взрыва ФАБ-3000 в белгородском приграничье. На опубликованных кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна.

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