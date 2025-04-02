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11:44, 2 апреля 2025Россия

Российские войска атаковали дамбу, через которую ВСУ перебрасывали технику под Белгород. Удар мощной бомбы попал на видео

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ под Белгородом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Military Theme Z

Мощный взрыв в белгородском приграничье сняли на видео. Целью удара стала дамба, по которой украинцы перебрасывали подкрепления.

На опубликованных кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна.

По данным Telegram-канала Militarу Theme Z, запись была сделана в районе населенного пункта Поповка. Предположительно, для авиаудара использовалась фугасная авиационная бомба ФАБ-3000.

Кадр: Минобороны России

2 апреля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на бронетехнике, однако были уничтожены в Сумской области. В результате украинские войска потеряли бронемашину и бронетранспортер, танк «Геркулес» на базе Abrams получил повреждения.

Telegram-канал «Два майора» уточнял, что бои продолжаются у Поповки и Демидовки.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Сброс ФАБ-3000 в Курской области попал на видео

20 марта в сети появились кадры сброса на позиции ВСУ в Курской области авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», отряд Смуглянки обнаружил опорные пункты и позиции противника в районе села Гуево Курской области, скорректировав удары авиации по ним.

На первом видео продемонстрирован сброс авиабомбы ФАБ-1500 весом полторы тонны, в результате которого происходит мощный взрыв, а в небо поднимаются плотные клубы черного дыма. На второй видеозаписи запечатлены два удара трехтонных ФАБ-3000, которые также сопровождаются огненными вспышками.

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9 марта 2025

ФАБ-3000 считается одной из мощнейших в арсенале ВКС

Впервые Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в июне 2024 года. Боеприпасом поразили пункт временной дислокации украинских войск в населенном пункте Липцы Харьковской области.

ФАБ-3000 — это одна из самых мощных фугасных авиабомб в арсенале ВКС. Считается, что в зоне спецоперации Россия применяет ФАБ-3000 модификации М54. Она предназначена для поражения сооружений при бомбометании с высот до 16 километров и на скоростях полета до 1200 километров в час. Бомба без взрывателей весит 3067 килограммов, а длина ФАБ-3000 М54 — 3,3 метра. Боеприпас несет 1387 килограммов тротила.

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