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07:43, 2 апреля 2025Россия

Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область на бронетехнике

ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область на бронетехнике и были уничтожены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на бронетехнике. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Украинских военных и технику, которые пытались осуществить прорыв, уничтожили в Сумской области. В результате ВСУ потеряли бронемашину и бронетранспортер, танк «Геркулес» на базе Abrams получил повреждения.

«Продолжаются бои у Поповки и Демидовки в нашем приграничье, враг засылает пехоту малыми группами. ГрВ "Север" пишет о двух пленных солдатах противника. В селе Казинка Валуйского округа вражеский БПЛА ударил по ГАЗели, ранен водитель», — говорится в ежедневной сводке канала.

Днем ранее, 1 апреля, стало известно, что ВСУ готовят нападение на приграничный населенный пункт Колотиловка Белгородской области с целью отрезать логистические узлы России. Украинские войска панируют зайти в село через автомобильный пункт пропуска (АПП), где раньше Москва и Киев проводили процедуру обмена пленными.

Бои с ВСУ на границе Белгородской области продолжаются с 18 марта. В регионе дейсвтует режим ЧС и контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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