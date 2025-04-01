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12:16, 1 апреля 2025Россия

Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

Mash: ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят нападение на приграничный населенный пункт Колотиловка Белгородской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, украинские войска панируют зайти в село через автомобильный пункт пропуска (АПП), где раньше Москва и Киев проводили процедуру обмена пленными.

Предположительно, целью планируемой атаки является попытка отрезать логистические узлы Вооруженных сил России. Для этого ВСУ собираются занять высоты, через которые осуществляется подвоз боеприпасов, а также эвакуация мирных жителей. Таким образом Украина хочет растянуть российские войска и обеспечить себе дальнейшее продвижение в белгородские села Демидовка, Поповка и Графовка.

Авторы поста добавили, что действующее в регионе российское подразделение «Сигма» регулярно отражает атаки ВСУ при помощи беспилотников.

В августе 2024 года ВСУ уже пытались прорваться на российскую территорию через АПП Колотиловка. Для этого они задействовали около 50 человек при поддержке шести танков Т-64Б и другой бронетехники. Тогда российские военные успешно пресекли атаку. Кроме того, с воздуха диверсантов поразила авиация. В сети также появилось видео с отражением наступления украинских бойцов.

ЖЗЛ
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