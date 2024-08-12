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11:45, 12 августа 2024Россия

Раскрыты итоги отражения прорыва украинской ДРГ на границе в Белгородской области

Shot: атака украинской ДРГ на границу в Белгородской области отражена

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные и пограничники отразили атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на многосторонний автомобильный пункт пропуска Колотиловка на границе в Белгородской области. Итоги столкновения раскрыл Telegram-канал Shot.

По информации издания, в результате ВСУ потеряли до семи бойцов убитыми и 15 ранеными. Помимо этого, подбита украинская техника. Часть диверсантов оставила машины и сбежала.

Как выяснил канал, 12 августа около пяти утра ВСУ обстреляли пункт пропуска, бросив в атаку около 50 человек при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники. Российские военные успешно отразили удар. Кроме того, с воздуха ДРГ поразила авиация.

ЖЗЛ
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