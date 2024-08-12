Белгородский губернатор заявил о выезде большого числа жителей из приграничного района

Губернатор Гладков: из Краснояружского района выезжает большое число жителей

Большое число жителей Краснояружского района Белгородской области покидают свои дома из-за активности со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Подъезжаю к Красной Яруге, большое количество автомобилей, которые выезжают сейчас из Краснояружского района. Часть стоит вдоль дорог, задают вопросы: в какие пункты временного размещения [можно заехать]?» — сказал губернатор.

Гладков заявил, что в каждом муниципальном образовании Белгородской области уже третий год развернуты пункты временного размещения, куда могут обратиться местные жители. Всю информацию об этом можно получить по телефону «122». На въезде в район выставят представителей самообороны, администрации и полиции, которые также ответят на вопросы жителей.

Утром в понедельник, 12 августа, Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные места и сообщил, что для этого уже организовали специальный транспорт. Администрация Белгорода впоследствии опубликовала сообщение, где жителей призвали срочно покинуть свои дома.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются почти неделю.