Появились кадры удара по пытающимся прорвать границу под Белгородом бойцам ВСУ

Появилось видео удара по бойцам ВСУ, пытающимся прорвать границу под Белгородом

В сети появилось видео удара по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались прорваться на российскую территорию в районе автомобильного пропускного пункта Колотиловка на границе Белгородской области. Запись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно четверых украинских военнослужащих, которые пробираются между защитными сооружениями в виде бетонных треугольников. Когда один начинает отбегать в сторону, по нему наносится удар. Сразу после этого оставшиеся бойцы ВСУ уходят в сторону.

По информации издания, бой в районе пропускного пункта Колотиловка длился на протяжении шести часов.

В свою очередь, Shot сообщил в Telegram, что ВСУ потеряли в ходе столкновения 12 человек, 5 из которых подорвались на минах. 15 украинских военных ранены. Также Киев лишился четырех единиц техники.

12 августа примерно в пять утра по московскому времени украинская диверсионно-разведывательная группа в количестве около 50 человек при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники попыталась прорваться через российскую границу в районе белгородской Колотиловки в Краснояружском районе. Российские военные успешно отразили удар. Кроме того, с воздуха диверсантов поразила авиация. Власти и официальные ведомства информацию об этом не комментировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Краснояружским районом. По его словам, из-за этого часть местных жители начала покидать свои дома.