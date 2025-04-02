Предположительный удар авиабомбой ФАБ-3000 в белгородском приграничье сняли на видео

Опубликовано видео предположительного удара ФАБ-3000 в белгородском приграничье

Мощный взрыв в белгородском приграничье сняли на видео. Запись с камеры беспилотника опубликовал Telegram-канал Militarу Theme Z.

На кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна.

По данным канала, запись была сделана в районе населенного пункта Поповка. Целью удара стала дамба, по которой украинцы перебрасывали подкрепления, указано в публикации.

Ранее на видео попал сброс ФАБ-3000 на украинские подразделения в Курской области. На кадрах видно, что бомба летит по пологой траектории — вероятно, на ней был установлен универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). После начала спецоперации российские авиабомбы стали оборудовать УМПК — это позволяет с высокой точностью поражать цели без захода в зону действия ПВО противника.