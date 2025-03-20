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17:52, 20 марта 2025Россия

Сброс авиабомб весом полторы и три тонны на ВСУ в Курской области сняли на видео

Опубликовано видео сброса на ВСУ в Курской области авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры сброса на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Ролики опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации авторов поста, отряд Смуглянки обнаружил опорные пункты и позиции противника в районе села Гуево Курской области, скорректировав удары авиации по ним.

На первом видео на российские военные осуществляют сброс авиабомбы ФАБ-1500 весом в полторы тонны. В результате происходит мощный взрыв, а в небо поднимаются плотные клубы черного дыма. На втором видео запечатлены два удара трехтонных ФАБ-3000, которые также сопровождаются огненными вспышками.

Ранее также появилось видео сброса ФАБ-3000 на позиции ВСУ под Курском, снятое дроном 129-й бригады теробороны Украины. Как выяснили военкоры, прилет зафиксирован в районе Куриловки.

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Российская трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000 считается одной из мощнейших авиабомб в арсенале Воздушно-космических сил страны. Помимо продуктов взрыва, при применении снаряда на противника оказывает воздействие ударная волна и осколки. Прочный корпус позволяет фугасным бомбам проникать в грунт и пробивать перекрытия зданий.

ЖЗЛ
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