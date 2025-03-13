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17:38, 13 марта 2025Россия

Дрон ВСУ под Курском снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну

«РВ»: дрон ВСУ снял мощнейшую взрывную волну от удара ФАБ-3000 под Курском
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Под Курском украинский дрон снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

«БПЛА 129-й бригады теробороны ВСУ зафиксировал прилет авиабомбы по украинским позициям у Куриловки», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых дроном, видна летящая сверху авиабомба, которая при достижении земли взрывается. Затем появляется огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва расходится видимая ударная волна.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные. Кроме того, важно сохранить жизни мирного населения, отметил он. Песков также выразил надежду, что Курская область скоро будет освобождена.

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