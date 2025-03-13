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12:12, 13 марта 2025Россия

В Кремле обозначили приоритет при освобождении территорий в Курской области

Песков: Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные. Такой приоритет при освобождении приграничных территорий обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, важно сохранить жизни мирного населения, отметил пресс-секретарь президента России.

Песков выразил надежду, что Курская область скоро будет освобождена. Сколько на это потребуется времени, представитель Кремля рассуждать не стал.

До этого Минобороны России объявило о взятии Суджи в Курской области.

Сообщения о взятии Суджи начали поступать еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Затем эти сведения подтвердили еще два блогера, освещающие ход конфликта — Владимир Романов и Евгений Лисицын.

ЖЗЛ
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