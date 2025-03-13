В Кремле обозначили приоритет при освобождении территорий в Курской области

Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные. Такой приоритет при освобождении приграничных территорий обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кроме того, важно сохранить жизни мирного населения, отметил пресс-секретарь президента России.
Песков выразил надежду, что Курская область скоро будет освобождена. Сколько на это потребуется времени, представитель Кремля рассуждать не стал.
До этого Минобороны России объявило о взятии Суджи в Курской области.
Сообщения о взятии Суджи начали поступать еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
Затем эти сведения подтвердили еще два блогера, освещающие ход конфликта — Владимир Романов и Евгений Лисицын.