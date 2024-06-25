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11:39, 25 июня 2024Наука и техника

ВКС России начали применять трехтонные авиабомбы

РИА Новости: ВКС России начали применять трехтонные авиабомбы ФАБ-3000
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом пишет РИА Новости.

Агентство ссылается на видео ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространяемое в социальных сетях. «Раньше это оружие не использовали», — говорится в публикации.

Впервые о том, что ВКС России начали применять в зоне СВО корректируемые трехтонные авиабомбы, 20 июня сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

С тех пор в соцсетях появилось несколько видео боевого применения ФАБ-3000 с УМПК.

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      Иван Потапов
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