РИА Новости: ВКС России начали применять трехтонные авиабомбы ФАБ-3000

Воздушно-космические силы (ВКС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом пишет РИА Новости.

Агентство ссылается на видео ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространяемое в социальных сетях. «Раньше это оружие не использовали», — говорится в публикации.

Впервые о том, что ВКС России начали применять в зоне СВО корректируемые трехтонные авиабомбы, 20 июня сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

С тех пор в соцсетях появилось несколько видео боевого применения ФАБ-3000 с УМПК.