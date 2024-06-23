Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ

Fighterbomber опубликовал видео применения авиабомб ФАБ-3000

Стало известно о третьем по счету ударе авиабомбами ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber.

Информация о том, где было применено новое вооружение, не уточняется. «Держите очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54», — говорится в описании к видео.

Первые сведения о применении российскими военными ФАБ-3000 появились 20 июня. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ФАБ-3000 — это одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества, а универсальный модуль планирования и коррекции превращают его в высокоточное вооружение.