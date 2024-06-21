В Германии оценили разрушительную силу ФАБ-3000

Focus: российская бомба ФАБ-3000 с УМПК способна нанести серьезный ущерб

Российская фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способна нанести серьезный ущерб объектам противника. Возможности боеприпаса оценили в публикации немецкого издания Focus.

«Их [ФАБ-3000] огромная разрушительная сила может нанести ущерб большим площадям и нанести серьезный структурный ущерб», — пишет автор.

Он отметил, что ФАБ-3000 — это одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. ФАБ-3000 оснащают УМПК, которые превращают свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас.

Ранее в июне Telegram-канал Fighterbomber писал, что ФАБ-3000 с УМПК, которую сбросили на цель в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия.

В марте Минобороны России сообщило о начале массового производства ФАБ-3000. Также в России вдвое нарастили выпуск бомб ФАБ-1500 и многократно увеличили производство ФАБ-500.