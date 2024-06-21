Раскрыты подробности применения планирующей ФАБ-3000

Fighterbomber: сброшенную в зоне СВО ФАБ-3000 установили на мгновенный взрыв

Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую сбросили на цель в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Подробности применения бомбы в зоне спецоперации раскрыл Telegram-канал Fighterbomber.

«На видео прекрасно видно, что мощность ФАБ-3000 лишь незначительно больше мощности ФАБ-1500. Это, кстати, и было основной причиной, по которой их производство свернули. Судя по глубине воронки, бомба установлена была на "мгновенный взрыв", поэтому вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы», — написал автор.

Также он подчеркнул, что истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести три бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.

Ранее в июне источник ТАСС сообщил, что Воздушно-космические силы России впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне специальной военной операции.

В марте Минобороны России сообщило, что предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.