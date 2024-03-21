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17:00, 21 марта 2024Наука и техника

В России начали массово производить ФАБ-3000

Массовый выпуск авиабомб ФАБ-3000 начался в России с февраля 2024 года

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство авиабомб, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра на предприятии в Нижегородской области.

«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — говорится в сообщении ведомства.

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Там добавили, что производство удалось увеличить благодаря расконсервации производственных мощностей и модернизации производственных линий современным оборудованием.

В январе Министерство обороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Бомба, которая весит 1550 килограммов, содержит 675 килограммов взрывчатого вещества.

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      Даниил Иринин
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