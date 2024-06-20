Стало известно о первом применении ВС России управляемой авиабомбы ФАБ-3000 на фронте

RusVesna: ВС России впервые применили управляемую авиабомбу ФАБ-3000 на фронте

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на фронте против пункта временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Сегодня в населенном пункте Липцы Харьковской области состоялся бенефис ФАБ-3000 с УМПК. В качестве первой боевой цели был выбран четырехэтажный дом, используемый ВСУ как ПВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиабомба, несущая трехтонный заряд, обладает высокой разрушительной силой, а благодаря модулю коррекции удалось достичь высокой точности нанесения удара.

17 июня Минобороны отчиталось об ударе Су-34 авиабомбами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цель удалось поразить с помощью авиабомб ФАБ-500 с УМПК.