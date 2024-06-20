Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 20 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о первом применении ВС России управляемой авиабомбы ФАБ-3000 на фронте

RusVesna: ВС России впервые применили управляемую авиабомбу ФАБ-3000 на фронте

Фото: Dmitry A. Mottl / Wikipedia

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на фронте против пункта временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Сегодня в населенном пункте Липцы Харьковской области состоялся бенефис ФАБ-3000 с УМПК. В качестве первой боевой цели был выбран четырехэтажный дом, используемый ВСУ как ПВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиабомба, несущая трехтонный заряд, обладает высокой разрушительной силой, а благодаря модулю коррекции удалось достичь высокой точности нанесения удара.

17 июня Минобороны отчиталось об ударе Су-34 авиабомбами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цель удалось поразить с помощью авиабомб ФАБ-500 с УМПК.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв урагана в Москве возросло

      Порты Европы пообещали закрыть для танкеров с российской нефтью

      Правящая партия Азербайджана предложила распустить парламент

      Названа самая полезная для здоровья привычка

      В России высказались о возможном снятии сборной Сербии с Евро из-за кричалок с угрозами

      В России заявили об успешном импортозамещении в ряде отраслей

      Джеймс Бонд среди смартфонов. В России начались продажи уникального гаджета

      Реклама

      Жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи почти на 8 миллионов рублей

      Звезда «Кривого зеркала» рассказал о «сумасшедшем» заработке в советские годы

      В Литве назвали угрозу демократии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше