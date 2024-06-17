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07:12, 17 июня 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударе Су-34 авиабомбами по опорному пункту и живой силе ВСУ

Минобороны: Су-34 нанесли удар авиабомбами по опорному пункту и живой силе ВСУ

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В зоне проведения специальной военной операции экипажи российских истребителей Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад». Цель удалось поразить с помощью авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью авиационных ракет нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Центр», в результате чего удалось поразить замаскированную технику и живую силу противника.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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