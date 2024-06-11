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07:29, 11 июня 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударе Су-25 авиационными ракетами по ВСУ

МО РФ: Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по подразделениям ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью авиационных ракет нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Центр», в результате чего удалось поразить замаскированную технику и живую силу противника.

«После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — отчитались в оборонном ведомстве.

Днем ранее, 10 июня, министерство сообщало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ. ФАБ-500 позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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