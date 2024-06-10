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09:31, 10 июня 2024Россия

Экипажи Су-34 сбросили авиабомбы на опорный пункт ВСУ

Минобороны: экипажи Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток». Там же авиабомбами была поражена живая сила ВСУ. ФАБ-500 позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — отчитались в Минобороны.

4 июня оборонное ведомство сообщало, что экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500. Удар по противнику был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчик Су-34 Андрей рассказал, что после сброса авиабомб истребители выполняют маневр для безопасности и уходят на аэродром посадки.

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      Анастасия Шейкина
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