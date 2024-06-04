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08:02, 4 июня 2024Россия

Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

МО РФ: экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ-500. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что удар по противнику был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчик Су-34 Андрей рассказал, что после сброса авиабомб истребители выполняют маневр для безопасности и уходят на аэродром посадки.

Ранее самолеты Су-34 сбросили на позиции ВСУ авиабомбы ОДАБ-500. Удары наносились по личному составу противника на южнодонецком направлении. От бомб нельзя укрыться в блиндажах и окопах, мощный боеприпас разрушает любые укрепления.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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