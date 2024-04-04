Российские самолеты сбросили на позиции ВСУ разрушающие блиндажи авиабомбы

МО: Су-34 сбросили на позиции ВСУ ОДАБ-500, от них нельзя укрыться в блиндажах

Российские самолеты Су-34 сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиабомбы ОДАБ-500, сообщили в Минобороны РФ. От них нельзя укрыться в блиндажах и окопах, мощный боеприпас разрушает любые укрепления.

Отмечается, что удары наносились по опорному пункту и личному составу на южнодонецком направлении.

В Минобороны пояснили, что авиабомбы оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Крылья и система управления превращают обычные боеприпасы в высокоточные.

Ранее отставной генерал НАТО Бен Ходжес рассказал, что российские бомбы с УМПК представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Киева.

