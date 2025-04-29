В Госдуме заявили о подготовке военных из КНДР к новым задачам

Картаполов допустил, что военных из КНДР могут задействовать в боях в зоне СВО

Военнослужащих КНДР после освобождения Курской области могут задействовать в боях в зоне специальной военной операции (СВО). Такую возможность допустил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет «Интерфакс».

По его словам, соответствующее решение примет президент России Владимир Путин. «Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», — сказал Картаполов, подчеркнув, что сейчас северокорейские бойцы «готовятся к другим задачам», о которых станет известно позже.

Депутат также считает, что было бы правильно пригласить военных КНДР к участию в параде Победы на Красной площади.

Ранее Картаполов заявил, что участием в боях в Курской области Северная Корея вернула долг за помощь советских добровольцев во время разделения полуострова в 1940-х годах. Самих солдат из КНДР парламентарий назвал «настоящими чернорабочими войны», решающими основную задачу на земле.

Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.