Лепс решил избавиться от двух особняков ради свадьбы с 19-летней невестой

Лепс решил продать два особняка за 550 млн рублей ради свадьбы с 19-летней Кибой

Певец Григорий Лепс выставил на продажу два особняка на Новорижском шоссе ради свадьбы с невестой, 19-летней Авророй Кибой. О том, что артист решил избавиться от имущества, сообщил StarHit.

По информации источника, после развода с супругой один из домов пустует, а в другом, двухэтажном продюсерском центре, Лепс проживает до сих пор. За оба объекта он попросил 550 миллионов рублей. Предполагается, что певец захотел продать имущество, чтобы скорее накопить на свадьбу с возлюбленной, поскольку оба не раз сообщали, что планируют пышное торжество стоимостью порядка 300 миллионов рублей.

Ранее 15-летняя блогерша Милана Хаметова рассказала, что ремонт в ее трехэтажном доме, который она купила в 2023 году, находится на финальной стадии и закончится до Нового года.