20:58, 20 апреля 2026Мир

Новые власти Венгрии приостановили выход из Международного уголовного суда

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт приостановил выход из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, его цитирует РИА Новости.

«Правительство "Тисы" обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен, и Венгрия осталась членом МУС», — подчеркнул новоизбранный глава венгерского правительства.

В 2025 году глава МИД уходящего правительства Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не будет выполнять решение МУС об аресте президента России Владимира Путина в ходе его возможного визита в Будапешт.

