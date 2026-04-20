Новые власти Венгрии приостановили выход из Международного уголовного суда

Правительство Петера Мадьяра приостановило выход Венгрии из МУС

Будапешт приостановил выход из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр, его цитирует РИА Новости.

«Правительство "Тисы" обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен, и Венгрия осталась членом МУС», — подчеркнул новоизбранный глава венгерского правительства.

В 2025 году глава МИД уходящего правительства Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не будет выполнять решение МУС об аресте президента России Владимира Путина в ходе его возможного визита в Будапешт.