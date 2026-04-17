07:01, 17 апреля 2026

Львенок вцепился в лицо трехлетней девочке в цирке

В Египте львенок вцепился в лицо трехлетней девочке в Национальном цирке
Никита Савин
Фото: LauraCruz / Shutterstock / Fotodom  

В Египте трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после нападения львенка во время фотосессии в цирке. Об этом сообщает Gulf News.

Инцидент произошел в Доме народного искусства и исполнительских искусств Каира, который больше известен просто как Национальный цирк. Мужчина привел всю семью на представление. После его окончания он договорился с фотографом о фотосессии со львенком. Во время съемки маленький хищник набросился на трехлетнюю дочь египтянина и вцепился ей когтями в лицо.

Девочка получила настолько тяжелые травмы, что потеряла сознание. Ее увезли в больницу. Семья пострадавшей подала жалобу в прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что фотограф самостоятельно взял львенка для фотосессии у дрессировщика. В итоге директора цирка и дрессировщика отстранили от работы.

Материалы по теме:
«Их так много, просто мурашки по коже» В 2025 году звери ополчились на людей и убивают их десятками. Как так вышло?
«Их так много, просто мурашки по коже»В 2025 году звери ополчились на людей и убивают их десятками. Как так вышло?
23 декабря 2025
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025

Ранее сообщалось, что в Кении лев набросился на 14-летнего мальчика, который возвращался из школы. Спасти подростка не удалось.

    Последние новости

    США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость». На что она направлена?

    Россиянин описал Турцию словами «цены меняются быстрее настроения»

    Раскрыт неочевидный признак одного из самых опасных видов рака

    Внешность 63-летнего Тома Круза на фото с киноконференции вызвала споры в сети

    В нехватке рабочих рук в России обвинили зумеров

    Популярный российский артист продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье

    Бывший замглавы МВД Дагестана лишился часов за несколько миллионов рублей

    Россиянин попался на серии поджогов офисов и автомобиля

    В Финляндии заметили странное свечение после запуска с Плесецка

    Россия нашла способ ослабить ПВО Украины

    Все новости
