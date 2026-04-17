Львенок вцепился в лицо трехлетней девочке в цирке

В Египте львенок вцепился в лицо трехлетней девочке в Национальном цирке

В Египте трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после нападения львенка во время фотосессии в цирке. Об этом сообщает Gulf News.

Инцидент произошел в Доме народного искусства и исполнительских искусств Каира, который больше известен просто как Национальный цирк. Мужчина привел всю семью на представление. После его окончания он договорился с фотографом о фотосессии со львенком. Во время съемки маленький хищник набросился на трехлетнюю дочь египтянина и вцепился ей когтями в лицо.

Девочка получила настолько тяжелые травмы, что потеряла сознание. Ее увезли в больницу. Семья пострадавшей подала жалобу в прокуратуру. В ходе расследования выяснилось, что фотограф самостоятельно взял львенка для фотосессии у дрессировщика. В итоге директора цирка и дрессировщика отстранили от работы.

