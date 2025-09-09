Россия
19:15, 9 сентября 2025Россия

Россиянки рассказали о трудностях попыток забеременеть от погибших на СВО мужей

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tina_photo / Shutterstock / Fotodom

Россиянки сообщили о трудностях проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) от биоматериала погибших на спецоперации (СВО) мужей. Об этом сообщает «RT на русском».

Жительница Уфы Альбина рассказала, что вместе с супругом пытались завести детей еще в 2021-м году. Тогда они обратились в клинику для проведения ЭКО, однако попытки не удались. Ее муж отправился в зону СВО, но в клинике остался еще один замороженный эмбрион.

После смерти супруга Альбина попыталась еще раз провести процедуру ЭКО, но в клинике ей отказали и сообщили, что теперь это можно сделать только с разрешения суда. Уфимке удалось выиграть дело только в 2025 году.

Еще одна россиянка — уроженка Сургута Мария — также судится за право сделать ЭКО от погибшего в зоне спецоперации мужа. Пара также пыталась завести детей и прибегала к процедуре искусственного оплодотворения в 2024 году, однако попытки были неудачными.

2 июня 2025 года Мария узнала о гибели супруга. Затем она попыталась еще раз сделать ЭКО, однако в клинике ей также сообщили, что сделать это после смерти мужа можно только с разрешения суда. Процесс еще идет.

Ранее стало известно, что в Ростове россиянка забеременела от мужа после его смерти в зоне проведения специальной военной операции. Россиянка рассказала, что из-за возраста — женщине около 40 лет — пришлось обращаться в медицинскую организацию, чтобы выполнить процедуру ЭКО.

