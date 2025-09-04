Россиянка забеременела от мужа после его смерти на СВО

В Ростове россиянка забеременела от мужа после его смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее историю публикует «Комсомольская правда».

Как пишет издание, женщина забеременела от замороженного биоматериала супруга и родила дочь. Девочку назвали Соней. Она появилась на свет в годовщину венчания пары — 7 ноября 2024 года.

Россиянка рассказала, что из-за возраста — женщине около 40 лет — пришлось обращаться в медицинскую организацию, чтобы выполнить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако ее пришлось отложить, так глава семейства с началом СВО в рядах добровольцев решил отправиться на фронт.

«Мой муж пошел на СВО ради наших будущих детей. Он верил, что они обязательно у нас появятся», — поделилась женщина.

Процедуру ЭКО назначили на 23 мая 2023 года, но за три дня до нее мужчины не стало. Он участвовал в боевых действиях под Артемовском.

Право вдовы распоряжаться криоконсервированным биоматериалом мужа пришлось отстаивать в суде, так как без согласия мужчины процедуру проводить нельзя по закону. Суд россиянка выиграла. Однако позднее в суде также пришлось доказывать отцовство участника СВО, чтобы оформить выплаты на ребенка.

