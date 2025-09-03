Россиянка решила забеременеть от не вернувшегося с СВО офицера

В Екатеринбурге женщина судится за право забеременеть от не вернувшегося с СВО

В Екатеринбурге женщина решила забеременеть от офицера, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО). Россиянка судится за это право, передает Ura.ru.

В беседе с агентством она рассказала, что боец был ее гражданским мужем. Их отношения долгое время развивались на расстоянии — женщина жила в Сургуте, ее избранник — в Подмосковье. Когда пара воссоединилась, горожанка не смогла забеременеть по медицинским причинам, ей был поставлен диагноз «женское бесплодие трубного происхождения».

В 2024 году россияне обратились к специалистам за помощью. Летом того же года была проведена первая попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Затем пара решила продолжить лечение в Екатеринбурге.

Гражданский супруг, предвидя возможные риски, связанные с военной службой, заморозил свой биоматериал в Клиническом институте репродуктивной медицины (КИРМ). В 2025 году влюбленные заключили договор с клиникой на криоконсервацию и хранение спермы, а также подписали все необходимые информированные согласия на использование биоматериала для лечения бесплодия. Документы были оформлены на три года вперед.

Когда мужчины не стало, клиника отказалась проводить процедуру без дополнительного согласия «второго родителя». Руководство медучреждения готово помочь будущей матери, но только при наличии положительного решения суда.

Как выяснило Ura.ru, в таких случаях нужно действующее информированное согласие обоих партнеров на перенос эмбриона, иначе процедура невозможна с юридической точки зрения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вдове бойца спецоперации выставили счет за бесплатное место захоронения.