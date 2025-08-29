Вдове участника СВО выставили счет за бесплатное место захоронения

В Челябинске вдове бойца СВО выставили счет за бесплатное место захоронения

В Челябинске вдове участника специальной военной операции (СВО) на Украине выставили счет за бесплатное место захоронения рядом с другими военными. Об этом пишет 74.RU.

Россиянка рассказала, что с нее потребовали 100 тысяч рублей. По ее мнению, это несправедливо, поскольку раньше места на «Аллее ZOV» были бесплатными для военнослужащих.

«Честно говоря, я немного ошарашена суммой. В середине июля [проходила траурная церемония еще одного принимавшего участие в СВО] родственника. Тогда [вопросом] занималась его мама, и ей сказали, что место предоставляется бесплатно. Там изначально создавалась аллея героев, участников СВО», — заявила россиянка.

С ее слов, ей сообщили, что с недавнего времени якобы закончились бесплатные места — теперь место на аллее без права установки ограждения стоит 100 тысяч рублей, еще 4 тысячи рублей придется платить ежегодно за обслуживание участка.

В администрации района изданию сообщили, что земельный участок предоставляется бесплатно, но в связи с ограниченностью территории место на аллее выбрать не получится.

«Участки предоставляются на безвозмездной основе, оплате подлежат такие услуги, как планировка и благоустройство участка (...) Стоимость услуг определяется организациями самостоятельно», — пояснили чиновники.

