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15:41, 12 марта 2025Россия

Вдове бойца СВО выставили счет после похорон мужа

Вдове бойца СВО из Краснодарского края выставили счет после смерти мужа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вдове бойца специальной военной операции (СВО) из Краснодарского края выставили счет после смерти мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мужчина отправился в зону боевых действий осенью 2022 года. Затем его не стало. После похорон не прошло и 40 дней, когда россиянка получила письмо с требованием возместить некий ущерб.

Из-за изменений в законодательстве, принятых за время проведения СВО, у вдовы стали требовать возврата излишне выплаченной ей пенсии. Канал назвал требования, предъявленные к вдове, незаконными и пообещал оказать женщине содействие.

Ранее вдове другого бойца СВО отказали в выплатах после смерти мужа. Это произошло из-за того, что мужчина состоял на регистрационном учете в другом регионе. На защиту интересов вдовы участника спецоперации встали органы прокуратуры.

ЖЗЛ
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