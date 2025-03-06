Вдове бойца СВО отказали в выплатах за мужа из-за одного обстоятельства

В Оренбурге вдове участника СВО отказали в выплатах за мужа

В Оренбурге вдове участника специальной военной операции (СВО) отказали в выплатах. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Пара жила в Оренбурге с 2008 года. При этом своей квартиры у них не было. После смерти мужчины в зоне боевых действий россиянка обратилась в местный социальный центр за положенной ей выплатой. Несмотря на ожидания, она получила отказ — его причиной стало отсутствие регистрации на территории региона.

На защиту интересов вдовы участника спецоперации встали органы прокуратуры. Прокурор добился признания решения незаконным в судебном порядке.

В то же время в Свердловской области участнику СВО со сломанной бедренной костью отказали в выплате за ранение. Восстанавливать справедливость пришлось также с помощью прокуратуры.