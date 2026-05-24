Названы фавориты «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночных разрядах

Синнер и Соболенко названы фаворитами «Ролан Гаррос»-2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов «Ролан Гаррос-2026» в мужском и женском одиночных разрядах. Об этом сообщается на сайте проекта.

По версии Opta, у мужчин с вероятностью 20,44 процента победу одержит первая ракетка мира Янник Синнер. Второе и третье места в списке фаворитов занимают Новак Джокович (11,97 процента) и Александр Бублик (5,16 процента) соответственно.

У женщин главным претендентом на победу является первая ракетка мира Арина Соболенко, вероятность ее успеха оценивается в 7,74 процента. За ней следуют Елена Рыбакина (6,88 процента) и Кори Гауфф (5,95 процента).

«Ролан Гаррос-2026» стартовал 24 мая. Турнир завершится 6 июня.