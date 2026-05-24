Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:36, 24 мая 2026Спорт

Названы фавориты «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночных разрядах

Синнер и Соболенко названы фаворитами «Ролан Гаррос»-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Emma Da Silva / AP

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов «Ролан Гаррос-2026» в мужском и женском одиночных разрядах. Об этом сообщается на сайте проекта.

По версии Opta, у мужчин с вероятностью 20,44 процента победу одержит первая ракетка мира Янник Синнер. Второе и третье места в списке фаворитов занимают Новак Джокович (11,97 процента) и Александр Бублик (5,16 процента) соответственно.

У женщин главным претендентом на победу является первая ракетка мира Арина Соболенко, вероятность ее успеха оценивается в 7,74 процента. За ней следуют Елена Рыбакина (6,88 процента) и Кори Гауфф (5,95 процента).

«Ролан Гаррос-2026» стартовал 24 мая. Турнир завершится 6 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каждая боеголовка имеет имя». Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. Какие цели атаковали «Орешник» и «Кинжалы»

    Дзюба попрощался с «Акроном»

    В Москве пропал стример Иван Insider

    В Госдуме заявили о наличии у России возможностей «стереть Украину с карты мира»

    Раскрыты характеристики нового кроссовера GAC для России

    Димы потеряли популярности в России

    Выживший студент колледжа в Старобельске рассказал о первых минутах атаки ВСУ

    Россиянин облил бывшую девушку кислотой спустя год после расставания

    Названы фавориты «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночных разрядах

    На Западе назвали преднамеренной атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok