18:01, 14 мая 2026Мир

На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Киев не может достичь мирного соглашения с российской стороной из-за украинской коррупции. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Коррупция представляет для Украины большую угрозу, чем Россия. Причина, по которой Украина не может достичь мирного соглашения, заключается в глубоко укоренившейся коррупции в стране», — написал политик.

По его словам, после четырех полных лет российско-украинского конфликта «любой лидер понял, что для прекращения войны необходима дипломатия».

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога. Расследование Национального антикоррупционного бюро республики и Специализированной антикоррупционной прокуратуры против Ермака стало продолжением следственных действий в отношении бизнес-партнера украинского лидера Тимура Миндича.

