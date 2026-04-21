Популярного российского стримера ограбили за границей

У стримера DmitryLixxx украли телефон во время онлайн-трансляции в Бразилии

Популярного российского стримера Дмитрия Лиханова, известного как DmitryLixxx, ограбили за границей во время онлайн-трансляции. Запись доступна на платформе Twitch.

Лиханов вместе со стримером, известным под ником leva2k, гулял по бразильскому городу Рио-де-Жанейро. Они собирались перейти дорогу, но вдруг к блогерам подъехал молодой человек на мопеде. Он вырвал из рук Лиханова iPhone, после чего трансляция оборвалась.

Стример вскоре прокомментировал кражу в эфире у leva2k: он заявил, что телефон у него отобрал курьер. «Просто чел из ниоткуда [появился]. Вот он, суровый Рио», — добавил Лиханов. Он также уточнил, что не планирует обращаться в полицию, поскольку считает это бесполезным.

Ранее сообщалось, что российских блогеров Эмира и Алию Еникеевых обокрали в Таиланде. Злоумышленники проникли в арендованный ими дом и забрали наличные.