20:03, 15 мая 2026

Мужчина пнул турникет в аэропорту Таиланда и получил пожизненный запрет на въезд

Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Турист из Китая пнул турникет в аэропорту столицы Таиланда Бангкока и получил пожизненный запрет на въезд в страну. Подробностями истории поделился местный портал South China Morning Post.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 13 мая, в аэропорту Суварнабхуми. 30-летний мужчина, которого тайские СМИ идентифицировали как Чжэн Ливэя, рассердился, не сумев правильно воспользоваться автоматизированной системой паспортного контроля. Он ударил своим проездным документом по считывающему устройству, а затем пнул турникет и прорвался через него. После этого его остановили сотрудники иммиграционной службы.

Мужчина начал выкрикивать оскорбления на китайском языке и пытался вступить в конфликт с работниками воздушной гавани, но его оттащила жена. В итоге Ливэя обвинили в повреждении государственного имущества на сумму примерно 480 тысяч батов (более 1 миллиона рублей), оскорблении дежурных сотрудников и незаконном прохождении контрольно-пропускного пункта. Попасть в эту страну Азии он больше не сможет.

Ранее другой гражданин Китая угодил в тюрьму на шесть недель за нападение на полицейского в аэропорту Сингапура. Он поцарапал офицеру руку.

