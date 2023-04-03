ВСУ обвинили в насильном вывозе детей из Артемовска

РИА Новости: солдаты ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска против воли родителей

Украинские военные насильно вывозили детей из Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели», — сообщила жительница города Наталья Ткаченко.

Собеседница агенства добавила, что спустя некоторое время началась принудительная эвакуация детей службами «Белый ангел» и «Феникс».

Ткаченко также рассказала, что украинские военные ездили по адресам и подвалам в поисках детей и вывозили их насильно. По ее словам, если родители были против, то детей просто забирали. «Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали», — сказала она.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска водрузили флаг России с надписью «[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память». По его словам, «юридически Артемовск взят».