Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска водрузили флаг РФ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска (украинское название — Бахмут) водрузили флаг России. Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

«Мы водрузили российский флаг с надписью "[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута», — заявил он. По его словам, «юридически Артемовск взят».

Пригожин также подчеркнул, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

Ранее Пригожин рассказал об уничтожении украинской армии с входящими в нее иностранными подразделениями в ходе боев за Артемовск. Как он утверждает, битва за город была спланирована еще прошлым летом, после взятия под контроль Попасной. «Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — заявил Пригожин.

