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00:40, 3 апреля 2023Бывший СССР

Над администрацией Артемовска водрузили флаг России

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска водрузили флаг РФ

Фото: Stringer / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска (украинское название — Бахмут) водрузили флаг России. Об этом сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

«Мы водрузили российский флаг с надписью "[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута», — заявил он. По его словам, «юридически Артемовск взят».

Пригожин также подчеркнул, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».

Ранее Пригожин рассказал об уничтожении украинской армии с входящими в нее иностранными подразделениями в ходе боев за Артемовск. Как он утверждает, битва за город была спланирована еще прошлым летом, после взятия под контроль Попасной. «Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — заявил Пригожин.

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Марина Совина
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