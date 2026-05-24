08:23, 24 мая 2026Мир

Трамп сделал вывод из стрельбы у Белого дома

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп сделал вывод из стрельбы у Белого дома. Он написал в Truth Social, что инцидент показал важность создания безопасного места в Вашингтоне для будущих президентов.

«Это событие произошло спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме и показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что этого требует национальная безопасность Соединенных Штатов.

Трамп также подтвердил ликвидацию стрелка и охарактеризовал его как человека, склонного к насилию, и «возможно, одержимого самым ценным сооружением» в США. Он поблагодарил агентов Секретной службы и правоохранителей за оперативность и профессионализм.

Ранее стало известно, что двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента в Вашингтоне. Журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что прозвучали около 20-30 выстрелов возле Белого дома.

