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14:43, 17 июня 2026Спорт

Тренер сборной России рассказал о срыве трансфера в «Барселону» из-за внешности

Тренер сборной России Онопко рассказал о срыве трансфера в «Барселону» из-за внешности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Виктор Онопко

Виктор Онопко. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о том, как сорвался его трансфер в Барселону в 1990-х годах, когда он был футболистом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам специалиста, тренер сине-гранатовых Йохан Кройф хотел видеть его в команде, но переход не одобрило руководство каталонцев. «Как мне говорили, речь шла про то, что я не соответствовал стилю "Барселоны", одевался как-то не так. Если приводить какое-то близкое по значению слово, то это "опалубщик" или "колхозник"», — заявил Онопко.

Кройф возглавлял «Барселону» с 1988 по 1996 год. Онопко в 1996-м перешел из московского Спартака в испанский «Овьедо».

Онопко завершил карьеру в 2005 году. С 2021-го он работает в штабе Валерия Карпина в сборной России.

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