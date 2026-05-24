Стало известно о пострадавших в результате стрельбы возле Белого дома

CNN: Двое человек получили ранения в результате стрельбы у Белого дома

Двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что сотрудники подразделения Секретной службы отреагировали на сообщение о стрельбе, после чего произошел инцидент.

Членов пресс-службы Белого дома срочно перевели в зал для брифингов. Внутри Белого дома журналистам было приказано оставаться на своих местах, а агенты Секретной службы кричали «ложитесь на землю» и предупреждали о выстрелах, отмечает телеканал.

Ранее журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что было слышно около 20-30 выстрелов возле Белого дома.