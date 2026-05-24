Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 24 мая 2026Мир

Стало известно о пострадавших в результате стрельбы возле Белого дома

CNN: Двое человек получили ранения в результате стрельбы у Белого дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что сотрудники подразделения Секретной службы отреагировали на сообщение о стрельбе, после чего произошел инцидент.

Членов пресс-службы Белого дома срочно перевели в зал для брифингов. Внутри Белого дома журналистам было приказано оставаться на своих местах, а агенты Секретной службы кричали «ложитесь на землю» и предупреждали о выстрелах, отмечает телеканал.

Ранее журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что было слышно около 20-30 выстрелов возле Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    В Киев полетела «почти вся номенклатура» российских ракет

    В Подмосковье объявили желтый уровень опасности

    Китай придумал способ перехитрить Трампа

    В США допустили начало глобального конфликта из-за Украины

    Стало известно о пострадавших в результате стрельбы возле Белого дома

    В МЧС Киргизии допустили возможность эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

    В США заявили о праве России наказать Украину после атаки на ЛНР

    Украинский боксер Усик защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе

    На Западе оценили возможность нападения России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok