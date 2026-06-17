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14:39, 17 июня 2026Культура

Успенская восхитилась игрой Ефремова в первом спектакле после освобождения

Любовь Успенская заявила, что Михаил Ефремов довел ее до слез игрой в спектакле
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская восхитилась игрой заслуженного артиста России Михаила Ефремова в спектакле «Без свидетелей». Ее слова приводит «Газета.Ru».

Исполнительница призналась, что игра Ефремова довела ее до слез и помогла ее дочери Татьяне полюбить театр. Артистка рассказала, что однажды обсуждала с артистом трагические события его жизни и посоветовала вернуться на сцену так, чтобы люди забыли его прошлое и расчувствовались. По словам Успенской, так и получилось.

«Конечно, Миша этот спектакль сделал. Я с ним говорила после спектакля, поздравила его и сказала: "То, о чем я мечтала, говорила тебе, свершилось. И теперь у тебя все впереди"», — поделилась певица.

Ранее стало известно, что Ефремов смог вернуться на сцену после отбытого тюремного срока по итогу разговора президента России Владимира Путина с режиссером Никитой Михалковым.

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