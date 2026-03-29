14:20, 29 марта 2026

Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

Алевтина Запольская
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актер Михаил Ефремов смог вернуться на сцену после отбытого тюремного срока по итогу разговора президента России Владимира Путина с режиссером Никитой Михалковым. Данный факт Михалков раскрыл в интервью информационной службе «Вести».

«Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были (…) Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" (...) И это произошло», — рассказал режиссер.

Михалков отметил, что понимал всю сложность исполнения просьбы вернуть актера на сцену. «Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», — добавил он.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Вечером 25 марта Ефремов сыграл в постановке театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Он вышел на сцену впервые за более чем пять лет.

