Стало известно о полупустых залах на спектакле Ефремова

На премьерные показы спектакля с Михаилом Ефремовым не смогли собрать аншлаги

Первые показы нового спектакля с Михаилом Ефремовым не собирают полные залы. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Как выяснили журналисты, в день премьеры постановки в зале пустуют 15 мест, а на 27 марта свободно чуть меньше половины доступных билетов. Изначально продажи билетов стартовали еще в феврале и, по данным СМИ, их раскупили за несколько часов ради перепродажи. Сейчас попасть на спектакль можно от 23,5 тысяч рублей.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что такая ситуация не обязательно указывает на падение спроса на Ефремова, и артист еще долгое время будет на слуху.

«Возможно, плохо отработан инфоповод. Еще не все граждане, которые вдохновляются творчеством Ефремова, побывали на его спектаклях. Наверное, была плохо проведена рекламная кампания спектаклей», — заявил он.

Ранее стало известно, что российский актер Михаил Ефремов выступит перед публикой впервые за более чем пять лет, об этом сообщается на сайте театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова».