Ефремов впервые за более чем пять лет сыграет в спектакле

Ефремов впервые после освобождения из колонии выступит в спектакле

Российский актер Михаил Ефремов выступит перед публикой впервые за более чем пять лет, об этом сообщается на сайте театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

Премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в режиссуре народного артиста РСФСР Никиты Михалкова состоится 25 марта. Отмечается, что спектакль создан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой.

«Герои — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска», — говорится в анонсе.

В феврале сообщалось, что Ефремов, вышедший из исправительной колонии (ИК), снимется в новом сериале режиссера, сценариста и продюсера Сергея Кальварского.