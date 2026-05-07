11:26, 7 мая 2026

Пилоту пассажирского самолета стало плохо во время полета над Казахстаном

Aviation Today: Летевший из Сеула в Цюрих самолет SWISS экстренно сел в Алма-Ате
Алина Черненко

Фото: Denis Balibouse / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines (SWISS) совершил экстренную посадку из-за недомогания пилота. Об этом сообщает портал Aviation Today.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 6 мая, с лайнером Airbus A350, направлявшимся из Сеула, Южная Корея, в Цюрих, Швейцария. На борту находилось 227 пассажиров и 14 членов экипажа. Во время полета над Казахстаном второму пилоту стало плохо, и воздушное судно село в Алма-Ате.

Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
Перед посадкой три врача оказывали члену экипажа медицинскую помощь. По прибытии самолет ожидали бригады скорой помощи, которые доставили пилота в больницу. Местные СМИ сообщили, что, предположительно, у него было заболевание брюшной полости, однако представители SWISS это официально не подтвердили.

После незапланированной посадки пассажиров и членов экипажа разместили на ночь в отелях Алма-Аты. В своем заявлении авиакомпания отметила, что здоровье и благополучие ее сотрудников остаются главным приоритетом.

Ранее у пилота авиакомпании Air India случилась паническая атака за несколько секунд до взлета самолета. Инцидент произошел через день после авиакатастрофы с участием пассажирского лайнера этого же перевозчика в Индии.

