У пилота пассажирского самолета случилась паническая атака за несколько секунд до взлета

У пилота Air India случилась паническая атака за несколько секунд до взлета

У пилота авиакомпании Air India случилась паническая атака за несколько секунд до взлета самолета. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел через день после авиакатастрофы с участием пассажирского лайнера этого же перевозчика в Индии, жертвами которой стали 279 человек. Когда самолет Boeing 787 Dreamliner стоял в очереди на вылет из аэропорта Дели в Копенгаген, пилот внезапно почувствовал себя плохо и понял, что не сможет управлять воздушным судном.

Диспетчеры получили сообщение о том, что лайнер возвращается в терминал из-за болезни члена экипажа. В итоге рейс выполнил другой пилот, и самолет приземлился в Дании примерно с двухчасовой задержкой.

«Вероятно, паническая атака пилота была связана с посттравматическим стрессовым расстройством из-за крушения», — сообщил журналистам издания неназванный источник.

Теперь сотруднику авиакомпании, скорее всего, придется пройти тщательное медицинское обследование, прежде чем ему снова разрешат летать, говорится в материале.

Пассажирский лайнер Boeing 787-8 Dreamliner потерпел крушение в Индии 12 июня. Самолет должен был совершить рейс из аэропорта Ахмадабада в лондонский Гэтвик, но спустя несколько минут после вылета воздушное судно упало на здание общежития для врачей в жилом районе.

