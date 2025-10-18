Поиски бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи возобновили

Поиски исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых возобновили

В Красноярском крае возобновили поиски бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщили в аварийно-спасательном формировании «Спасатель» в Telegram-канале.

«Сегодня группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район», — говорится в сообщении. В организации добавили, что специалисты собираются проводить поиски на квадроциклах и в пешем порядке.

64-летний Сергей Усольцев и его 48-летняя супруга Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Семья не вернулись из поездки и перестала выходить на связь. Длительные поиски Усольцевых не дали результатов. 12 октября было принято решение приостановить массовую операцию по спасению.

Ранее авторы портала «Царьград» предположили, что Усольцевы могли инсценировать собственное исчезновение и сбежать за границу. Издание сослалось на слова знакомых семьи.