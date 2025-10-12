Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:25, 12 октября 2025Россия

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи приостановили

Депутат Кулеш: поиски пропавшей семьи Усольцевых временно приостановлены
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых временно приостановлены. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания региона Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

«Поиски будут продолжены, как только сойдет снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков», — написал Кулеш.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты.

Позднее спасатель и инструктор Максим Штыб назвал главную ошибку семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Он отметил, что россияне не послушали отменившего поход инструктора, который должен был вести их группу, и отправились в лес самостоятельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

    Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

    Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости