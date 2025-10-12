Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи приостановили

Депутат Кулеш: поиски пропавшей семьи Усольцевых временно приостановлены

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых временно приостановлены. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания региона Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

«Поиски будут продолжены, как только сойдет снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков», — написал Кулеш.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты.

Позднее спасатель и инструктор Максим Штыб назвал главную ошибку семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Он отметил, что россияне не послушали отменившего поход инструктора, который должен был вести их группу, и отправились в лес самостоятельно.